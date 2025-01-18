«Русский бог» Новой Гвини: чем путешественник Миклухо-Маклай удивил папуасов

Знаете ли вы, что обозначают папуасские слова «тапорр», «ножа» и «глеба»? Звучит знакомо, не правда ли? И не зря — это ведь русские слова «топор», «нож» и «хлеб», немного исковерканные местными жителями почти за полтора столетия.