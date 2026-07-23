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Журнал «Профиль»

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Главе парламентской оппозиции Армении предъявлено уголовное обвинение по двум статьям

Лидер оппозиционной парламентской фракции "Сильная Армения" в Национальном собрании Армении Нарек Карапетян обвиняется по двум уголовным статьям – за принуждение к участию в собрании или отказу от участия в нем с помощью угроз, шантажа или материального стимулирования, а также за отмывание денежных средств в особо крупном размере.

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