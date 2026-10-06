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Правительство РФ внесло проект бюджета на 2027–2029 годы

Правительство РФ внесло проект бюджета на 2027–2029 годы

Доходы федерального бюджета России в 2027 году вырастут до 43,3 трлн рублей, значительная часть поступлений — 36,3 трлн рублей — составит ненефтегазовая составляющая, включая налоги и сборы.

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