Правительство РФ внесло проект бюджета на 2027–2029 годы

Доходы федерального бюджета России в 2027 году вырастут до 43,3 трлн рублей, значительная часть поступлений — 36,3 трлн рублей — составит ненефтегазовая составляющая, включая налоги и сборы.
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