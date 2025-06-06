Аэропорт, нефтебаза и жд: Украина атаковала Россию

Украинские дроны атаковали Россию. Кроме того, диверсанты вновь подорвали железнодорожные пути. Всего, по данным Минобороны РФ, в атаке было задействовано 174 вражеских дрона, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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