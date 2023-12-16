Jaecoo анонсировала три новые модели для России

Китайский бренд Jaecoo объявил о расширении продуктовой линейки на российском рынке. Сейчас модельный ряд марки представлен кроссовером J7, а в следующем году к нему присоединится флагманский J8 и гибридные модификации обоих автомобилей.
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