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Рэпер Моргенштерн назвал Лизу Василенко будущей матерью своих детей

Рэпер Моргенштерн назвал Лизу Василенко будущей матерью своих детей

Рэпер Алишер Моргенштерн репостнул в Instagram видеоролик своей девушки, блогерши Елизаветы Василенко.

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Комментарии
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Татьяна Шарапова
&quot;Звёздная&quot; пара? Может, звезданутая? Дебилы очень любят плодиться, а на что ещё они годны?
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17 час.
ТБ
Татьяна Бутова
Жалко девочку. Такая хорошенькая. Но почему такая глупая?
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17 час.
Evgenija Palette
ИМЕННО!  С этой дурочкой, видимо, никто, как следует, не работал (ни мама, ни папа)... БЕГИ ОТ НЕГО, ГЛУПЫШКА!
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15 час.

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