Гражданам России рекомендовано активнее пользоваться налоговыми вычетами

Первый заместитель председателя Комитета Государственной думы России по экономической политике Надежда Школкина в интервью РИА Новости призвала граждан страны активно обращаться в территориальные отделения Федеральной налоговой службы (ФНС) для получения налоговых вычетов.
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