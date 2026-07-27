Васильев: Председатель ГД отметил, что большая часть законов принята консолидировано

Большая часть законов во время восьмого созыва Госдумы была принята депутатами консолидировано — это подчеркивает Председатель ГД Вячеслав Володин, отметил руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, выступая на завершающем пленарном заседании восьмого созыва ГД.
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