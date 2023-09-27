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Ученые МАИ разработали мобильную печь для экологически чистого сжигания отходов

Ученые МАИ разработали мобильную печь для экологически чистого сжигания отходов

Исследователи Московского авиационного института (МАИ) разработали мобильную печь для экологически чистого сжигания бытовых отходов в небольших населенных пунктах, сообщили 27 сентября в Минобрнауки России.

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