Ученые МАИ разработали мобильную печь для экологически чистого сжигания отходов

Исследователи Московского авиационного института (МАИ) разработали мобильную печь для экологически чистого сжигания бытовых отходов в небольших населенных пунктах, сообщили 27 сентября в Минобрнауки России.
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