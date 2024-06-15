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ZDF: между Шольцем и Бербок возникли разногласия по поводу санкций против России

ZDF: между Шольцем и Бербок возникли разногласия по поводу санкций против России

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок осталась недовольна отказом канцлера Олафа Шольца поддержать 14-й пакет санкций против России в то время, как ее ведомство активно работает над ужесточением рестрикций в адрес Москвы.

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