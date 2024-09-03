ТОО «МАЭК» вновь подало заявку на повышение тарифов в Актау

Департамент Комитета по регулированию естественных монополий министерства национальной экономики Республики Казахстан по Мангистауской области проводит публичные слушания по поступившим заявкам ТОО «МАЭК» на утверждение тарифов и тарифных смет на регулируемые услуги по производству и (или) снабжению тепловой энергии, подаче воды по магистральным трубопроводам (производство воды) на 2025-2029 годы.