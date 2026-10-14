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Царьград

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Кому повысят пенсии в ноябре 2026 года: Названы категории граждан, которым положена прибавка

Кому повысят пенсии в ноябре 2026 года: Названы категории граждан, которым положена прибавка

В ноябре 2026 года некоторые пенсионеры получат прибавку к выплатам, причём для части граждан фиксированную выплату увеличат вдвое.

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