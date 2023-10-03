Несмотря на то, что инжир обладает прекрасным вкусом и имеет множество преимуществ, не стоит игнорировать его возможные негативные эффекты.
Неожиданные побочные эффекты от инжира
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М
ММ
"прежде чем поддаться соблазну и опустошить всю банку с инжиром." - как удобно, инжир растет в банках! "Побочные эффекты инжира в основном связаны с его чрезмерным употреблением." Говорят, если выпить ведро воды, то тоже наступит побочный эффект, даже умереть можно...
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