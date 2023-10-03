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С нами не соскучишься!

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Неожиданные побочные эффекты от инжира

Неожиданные побочные эффекты от инжира

Несмотря на то, что инжир обладает прекрасным вкусом и имеет множество преимуществ, не стоит игнорировать его возможные негативные эффекты.

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Комментарии
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М
ММ
&quot;прежде чем поддаться соблазну и опустошить всю банку с инжиром.&quot; - как удобно, инжир растет в банках! &quot;Побочные эффекты инжира в основном связаны с его чрезмерным употреблением.&quot; Говорят, если выпить ведро воды, то тоже наступит побочный эффект, даже умереть можно...
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