Неожиданные побочные эффекты от инжира

М

ММ

"прежде чем поддаться соблазну и опустошить всю банку с инжиром." - как удобно, инжир растет в банках! "Побочные эффекты инжира в основном связаны с его чрезмерным употреблением." Говорят, если выпить ведро воды, то тоже наступит побочный эффект, даже умереть можно...