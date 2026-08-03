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Клавиатура MacBook Pro провалилась из-за жары: Apple не признала поломку гарантийной

Клавиатура MacBook Pro провалилась из-за жары: Apple не признала поломку гарантийной

Журналисты Wccftech рассказали о редкой, но возможной поломке ноутбуков в жаркую погоду. По данным издания, сильный нагрев компьютера или высокая температура воздуха могут привести к повреждению клавиатуры.

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