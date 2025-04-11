Врач назвала группу людей, которые чаще всего страдают от болезни Паркинсона

Болезнь Паркинсона — это медленно прогрессирующее заболевание центральной нервной системы, при котором развиваются как двигательные нарушения, например, ритмичные непроизвольные движения рук и ног, так и нарушение мышления, памяти, речи, предупредила в беседе с RT врач-невролог медицинской компании «СберЗдоровье» Полина Лепилова.