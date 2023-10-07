Как победить в себе жертву и держать любую ситуацию под контролем

Перестаньте склоняться перед обстоятельствами и утопать в негативе. Пора стать хозяином своей жизни. Итак, вы начинаете раздражаться прямо с утра: пробки на дорогах, идиоты не умеют ездить, большая очередь в магазине и так далее.
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