Как победить в себе жертву и держать любую ситуацию под контролем

Перестаньте склоняться перед обстоятельствами и утопать в негативе. Пора стать хозяином своей жизни. Итак, вы начинаете раздражаться прямо с утра: пробки на дорогах, идиоты не умеют ездить, большая очередь в магазине и так далее.