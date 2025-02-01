Быть первым почётно, но не во всём. Больше двух месяцев с момента запрета на публикацию кадров работы ПВО и беспилотников всё было тихо.
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Быть первым почётно, но не во всём. Больше двух месяцев с момента запрета на публикацию кадров работы ПВО и беспилотников всё было тихо.
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