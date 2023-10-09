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Учёные из Самарского университета нашли способ предотвратить инфаркт

Учёные из Самарского университета нашли способ предотвратить инфаркт

Учёные Самарского университета разработали методику, позволяющую оценить эластичность сосудов по сердечному и пульсовому ритму пациента: по словам исследователей, это поможет диагностировать атеросклероз и предотвратить сердечные заболевания.

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