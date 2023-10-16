"Соседи" массово режут буренок, продают мясо и прячутся

НН Надежда Никитина Наталья, вы же понимаете, что я не коровах. а об обычных людях. В том числе и о массовом заклании украинцев, теперь палестинцы, евреи, а сколько было до этих времен: славяне, корейцы, вьетнамцы, индусы, да всех не перечислишь. Настоящие скоты этим и занимаются. Пока у них много получается и давно. Продавшие душу дьяволу, работают не покладая рук и ускоряются. А, дьявол собирает богатую жатву.

ВБ Владимир Бурцев Надо непосредственно в Москве строить животноводческие комплексы- все рядом, возить не надо продукт и запахи будут завораживать, как говаривали- где воняет, там и пахнет и тем более, что все перед запахом равны- кто то только нюхает из-за выставленной цены, а москвичи никак не нажрутся- скоро рожа треснет- ярмарки, рынки выставки с продажей продуктов- все в Москву свозят, а то исхудают- никак элита России.