"А на селе - пустота". Последний народ разбегается из сел-деревень. Работать некому. Фермеры начали забой скота.
"Соседи" массово режут буренок, продают мясо и прячутся
Комментарии
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НН
Надежда Никитина
Наталья, вы же понимаете, что я не коровах. а об обычных людях. В том числе и о массовом заклании украинцев, теперь палестинцы, евреи, а сколько было до этих времен: славяне, корейцы, вьетнамцы, индусы, да всех не перечислишь. Настоящие скоты этим и занимаются. Пока у них много получается и давно. Продавшие душу дьяволу, работают не покладая рук и ускоряются. А, дьявол собирает богатую жатву.
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2 час.
ВБ
Владимир Бурцев
Надо непосредственно в Москве строить животноводческие комплексы- все рядом, возить не надо продукт и запахи будут завораживать, как говаривали- где воняет, там и пахнет и тем более, что все перед запахом равны- кто то только нюхает из-за выставленной цены, а москвичи никак не нажрутся- скоро рожа треснет- ярмарки, рынки выставки с продажей продуктов- все в Москву свозят, а то исхудают- никак элита России.
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2 час.
Natalija Osminina
Вы путаете с "Машиной времени" Герберта Уэллса - там элои добровольно шли на съедение себя морлоками. А сейчас идет война Добра сл Злом. И умирают с обеих сторон. И тут не важна национальность, главное в этой борьбе: на чьей ты стороне. Если украинцы выбрали сторону Антимира, они уничтожаются теми, кто выбрал сторону Мира, т.е. ЖИЗНИ на Земле. Украинцы выбрали культ СМЕРТИ. Их заставляет идти этим путем СОБСТВЕННАЯ алчность, зависть, глупость и нелепейшая уверенность в своей исключительности. и избранности. Человечество не может не воевать, поскольку является "клетками" в организме Творца, энергия которого находится вокоуг нас. Точно также в нашем организме клетки воюют друг с другом, для которых мы являемся их богом: каждую минуту в нашем теле умирает 300 млн. клеток. Иначе бы человек не смог жить., они своей смертью. поддерживают наше существование, выделяя энергию. А в человеческом мире кто-то гибнет во славу Творца, а кто-то во славу Дьвола. Это выбор каждого.
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1 час.
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