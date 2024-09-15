Сообщения о пожаре, который спровоцировали БПЛА в Рославле,назвали фейком

Ранее в соцсетях интернет-пользователи заявили о том, что беспилотник стал причиной пожара в смоленском райцентре ГУ МЧС России по Смоленской области опровергло сообщения о спровоцированном прилетом беспилотников пожаре в Рославле.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии