Глава Союза пенсионеров Рязанский рассказал, что мешает поднять пенсии в РФ

В современной России существует ряд проблем, связанных с обеспечением достойного уровня пенсий. К ним, помимо прочего, относится низкий (относительного прошлого века) коэффициент работающих граждан на одного пенсионера, равно как и зависимость размера пенсий от Фонда оплаты труда – для того, чтобы резко повысить пенсии, в стране пришлось бы резко поднять средний уровень зарплат.