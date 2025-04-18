Замечательная, опубликованная в среду статья от камрада, который сейчас, по крайней мере в ЖЖ, пишет нечасто.
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