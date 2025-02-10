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Финляндия проведет собственное расследование ЧП на танкере Koala в Усть-Луге

Финляндия проведет собственное расследование ЧП на танкере Koala в Усть-Луге

Финская пограничная разведка отправила разведывательный самолет в восточную часть Финского залива для сбора дополнительной информации после аварии с танкером Koala в порту Усть-Луга Ленинградской области и проведения собственного расследования.

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