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На площадке Завидово будут готовить будущие кадры сферы туризма

На площадке Завидово будут готовить будущие кадры сферы туризма

Представители туротрасли обсудили задачи подготовки профильных кадров. В рамках совещания в Российском государственном университете туризма и сервиса (РГУТИС) зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко изучил проект кампуса филиала РГУТИС, который появится на территории ОЭЗ «Завидово» в Тверской области.

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