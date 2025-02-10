На площадке Завидово будут готовить будущие кадры сферы туризма

Представители туротрасли обсудили задачи подготовки профильных кадров. В рамках совещания в Российском государственном университете туризма и сервиса (РГУТИС) зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко изучил проект кампуса филиала РГУТИС, который появится на территории ОЭЗ «Завидово» в Тверской области.