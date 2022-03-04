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Сборную России пока окончательно не отстранили от участия в отборе к чемпионату мира в Катаре. Поляки по этому поводу уже мечут икру

Сборную России пока окончательно не отстранили от участия в отборе к чемпионату мира в Катаре. Поляки по этому поводу уже мечут икру

Информация о том, что сборная России не примет участия в стыках за выход на ЧМ-2022 и вообще во всех международных соревнованиях появилась на официальном сайте УЕФА еще в понедельник, 28 февраля.

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