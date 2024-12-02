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Несекретные материалы

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Военные поставки из Китая становятся невыгодными – The Economist

Военные поставки из Китая становятся невыгодными – The Economist

Для валютных трейдеров заверения о том, что «поводов для паники нет» обычно являются признаком того, что что-то все же не так.

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