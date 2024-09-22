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WhatsApp* перестанет работать: Популярные смартфоны останутся без мессенджера с 1 октября

WhatsApp* перестанет работать: Популярные смартфоны останутся без мессенджера с 1 октября

Представители WhatsApp* заверили, что приложение перестанет работать на ряде устройств с 1 октября. Какие популярные смартфоны останутся без мессенджера - выяснил Царьград.

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