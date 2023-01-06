ЭНЕРГИЯ ДНЯ 7 января 2023 года

Энергия дня седьмого января две тысячи двадцать третьего года. Код 795 =Активировать в человеке вибрации Любви, чтобы понизить уровень насилия =Будь Любовью, и та реальность, которую ты ищешь, станет твоей = Будь снисходителен к недостаткам ближних, но строг к своим собственным = Быть одним Целым, быть семьёй - это когда у вас одна мечта и цель на двоих = В Мире нет ничего более могущественного, чем идея, время которой пришло =Верить и любить, Истину хранить - вот маяк Единый Вечного служения = В наши дни обеление совершается, преимущественно, с помощью чернил =Все начинания могут быть успешны, если они осознаны и продуманы = Всё, что ты делаешь, человек, и всё, что происходит с тобой, - это подарок =Говорите правду, она, как бумеранг, и, подобно лжи, способна возвращаться обратно = Гордость, как бы, прибавляет людям росту, тщеславие лишь раздувает их = Духовное Единение народа становится самой настоящей Реальностью = Духовное сопротивление тела исцелено и трансмутировано в Свет и Любовь = Если то, что ты делаешь, даётся тебе с трудом, подумай, нужно ли тебе это? = Любовь живёт только тогда, когда есть принятие друг друга такими, как есть =Любить - это находить в счастье другого своё собственное счастье =Люди притягиваются друг к другу по резонансу, по схожести вибраций =Людям невозможно дать чужие крылья, они должны вырастить свои ="Мужчин опасность подстерегает повсюду, а женщин, главным образом, в Любви" = Мы должны быть счастливы, что Бог не даёт нам всего того, чего мы хотим =Мы не подозреваем о безграничных возможностях человеческого организма = Мы учимся любить! Наша Планета - это самый престижный ВУЗ в Галактике =«Надо всегда быть радостным; если радость кончается, ищи, в чём ошибся" = Надо жить так, чтобы в вашем присутствии другим становилось хорошо! =Наша Жизнь является результатом выборов, которые мы совершаем =Наша Планета предлагает всё, что нам нужно для нашего выживания, безоговорочно = «Не завидовать чужим хорошим качествам, а через восхищение прививать их себе» = О своей репутации заботятся многие, о своей совести — лишь некоторые = Остроумие, как талант: лучше не иметь его вовсе, чем иметь недостаточно = Отсоединение от земной Матрицы и присоединение к Космической Матрице =Первые и последние, просите Царства Божьего, всё остальное у нас уже есть =Пламя, горящее внутри нас, рождено потребностью оставить наследие =Пора просто любить, пора разрушить все границы между собой и Миром =Последовательные действия навстречу мечте: Мечта - Мысль – Действия = Привычка критиковать - ненужное качество, от которого надо избавиться =Просите Царства Божьего и его справедливости, всё остальное приложится = Результат выбора подобен воде, принимающей форму того или иного сосуда =Рост воли является определяющим фактором в том, кем вы станете = Русские — это корневая основа России, её государствообразующий народ =Сбрось кокон желаний, разорви путы страстей — станешь бодр и неутомим = Сильный человек - не тот, кто не падает, а тот кто находит в себе силы встать = «Сущность одна, её выражения бесконечны; Истина одна, её форм множество» = Только любящее сердце может принять потоки Божественной Любви = Тот, кто ничего не боится, более могуществен, чем тот, кого боятся все =Ты получаешь лишь те плоды, семена которых сеешь.