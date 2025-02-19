В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения

В Росавиации сообщили о снятии ограничений на работу аэропортов Казани и Нижнекамска. «В аэропортах Казань и Нижнекамск (Бегишево) в 08:00 мск сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении ведомства.
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