"Турецкий трембит", или "зерновая белка": Из-за пыли разметало 13 элеваторов в порту Коджаэли? Что-то не верится

Это вид из окна когда ещё автопогрузчик не выехал справа в порту. А слева должно бухнуть позже. Все новостные паблики забиты срочным сообщением: В турецком порту Джериндже, что относится к городу Коджаэли ( 1млн.
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