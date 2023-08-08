"Турецкий трембит", или "зерновая белка": Из-за пыли разметало 13 элеваторов в порту Коджаэли? Что-то не верится

Alex Немо

Как я и сказал - при определенных условиях. Вы вообще хотя бы представляете себе что такое зерновой элеватор в грузовом порту. Особенно если там ещё и специализация по зерну имеется? Или вы думаете что сухогруз заполняют с одного элеватора? Там грузят со всего комплекса и как можно быстрее. И если не дай бог какой идиёт решил покурить или электрик изоляцию не правильно положил, то мало никому не покажется.