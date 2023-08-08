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"Турецкий трембит", или "зерновая белка": Из-за пыли разметало 13 элеваторов в порту Коджаэли? Что-то не верится

"Турецкий трембит", или "зерновая белка": Из-за пыли разметало 13 элеваторов в порту Коджаэли? Что-то не верится

Это вид из окна когда ещё автопогрузчик не выехал справа в порту. А слева должно бухнуть позже. Все новостные паблики забиты срочным сообщением: В турецком порту Джериндже, что относится к городу Коджаэли ( 1млн.

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Комментарии
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M
Malina
Чтоб сразу 13 элеваторов???
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37 мин.
Alex Немо
Как я и сказал - при определенных условиях.  Вы вообще хотя бы представляете себе что такое зерновой элеватор в грузовом порту. Особенно если там ещё и специализация по зерну имеется? Или вы думаете что сухогруз заполняют с одного элеватора? Там грузят со всего комплекса и как можно быстрее. И если не дай бог какой идиёт решил покурить или электрик изоляцию не правильно положил, то мало никому не покажется.
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33 мин.
Александр Батт
Бог шельму метит.
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31 мин.

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