КНДР подтвердила участие своих бойцов в операции в Курской области

Глава КНДР Ким Чен Ын охарактеризовал участие северокорейских военнослужащих в операции по освобождению Курской области как «священную задачу по укреплению традиционной дружбы и солидарности между КореейГлава КНДР Ким Чен Ын охарактеризовал участие северокорейских военнослужащих в операции по освобождению Курской области как «священную задачу по укреплению традиционной дружбы и солидарности между Кореей и Россией».