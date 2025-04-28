КНДР подтвердила участие своих бойцов в операции в Курской области

Глава КНДР Ким Чен Ын охарактеризовал участие северокорейских военнослужащих в операции по освобождению Курской области как «священную задачу по укреплению традиционной дружбы и солидарности между КореейГлава КНДР Ким Чен Ын охарактеризовал участие северокорейских военнослужащих в операции по освобождению Курской области как «священную задачу по укреплению традиционной дружбы и солидарности между Кореей и Россией».
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