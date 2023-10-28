НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военное обозрение

3 588 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Она потомок офицера СС.Экс-министр финан...
  • Гарий Щерба
    Все ему Б@@@Ь   МАЛО ...!!! А  НИЧЕГО  что в  РОССИИ ЗАВАРУШКА  со страной 404 и могут быть  ФОРС МАЖОРНЫЕ СИТУАЦИИ ....Лукашенко: Мы пос...
  • Михаил Еграшин
    Египет-то в курсе? Или арабов кругами по пустыне гонять будут, что б никто не выжил.Израильские власт...

«Закончившиеся» российские ракеты поразили цели в Днепропетровске, Кривом Роге и Измаиле, уничтожен командный пункт ВСУ под Купянском

«Закончившиеся» российские ракеты поразили цели в Днепропетровске, Кривом Роге и Измаиле, уничтожен командный пункт ВСУ под Купянском

«Закончившиеся» российские ракеты вновь поразили цели киевского режима на ряде территорий. Нужно напомнить, что ранее в западной прессе вышли несколько материалов, в которых утверждалось, что Россия якобы «приостановила применение крылатых ракет воздушного базирования, создавая запас на зиму – для применения против объектов энергетической … .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх