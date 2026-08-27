Решением Апелляционного суда коммунисту Михаилу Матвееву вернули статус кандидата в депутаты Госдумы

УРА!!!...Да здравствует запланированное повышение цен и тарифов на ЖКХ с 1 октября....Обязательно участвуй в выборах и всё это уже гарантированно получишь

Nikolia Vovchenko

Vladimir Lioubimcev Можно подумать, что это КПРФ повышает цены на тарифы ЖКХ... Пессимизм, это понятно.

У вас ложное понятие...Выборы-это инструмент управления используя который можно понять подвержено ли общество процессам воздействия на него(согласно ли оно с нынешним управлением) А, участие в "выборах" всего лишь показывает какое количество согласно с нынешним управлением...На ДВ до этого дважды собирали людей на "выборы", а народ не шел. И только тогда, когда были выполнены некоторые пожелания народа, то на третий раз на ДВ состоялись "выборы"...