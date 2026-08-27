Решением Апелляционного суда коммунисту Михаилу Матвееву вернули статус кандидата в депутаты Госдумы «Теперь за выборами в Самаре будет следить вся страна, и нужно уже прекратить их дискредитировать!» Ирина Мишина На фото: Михаил Матвеев (Фото: сайт КПРФ) Материал комментируют: Дмитрий Аграновский Михаил Матвеев Михаил Матвеев, который 14 августа был снят с выборов решением Самарского облсуда, будет участвовать в выборах.
Решением Апелляционного суда коммунисту Михаилу Матвееву вернули статус кандидата в депутаты Госдумы
Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Nikolia Vovchenko
УРА!!!...Да здравствует запланированное повышение цен и тарифов на ЖКХ с 1 октября....Обязательно участвуй в выборах и всё это уже гарантированно получишь
Можно подумать, что это КПРФ повышает цены на тарифы ЖКХ... Пессимизм, это понятно.
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4 н.
Nikolia Vovchenko
Vladimir Lioubimcev
Можно подумать, что это КПРФ повышает цены на тарифы ЖКХ... Пессимизм, это понятно.
У вас ложное понятие...Выборы-это инструмент управления используя который можно понять подвержено ли общество процессам воздействия на него(согласно ли оно с нынешним управлением) А, участие в "выборах" всего лишь показывает какое количество согласно с нынешним управлением...На ДВ до этого дважды собирали людей на "выборы", а народ не шел. И только тогда, когда были выполнены некоторые пожелания народа, то на третий раз на ДВ состоялись "выборы"...
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4 н.
Vladimir Lioubimcev
Nikolia Vovchenko
У вас ложное понятие...Выборы-это инструмент управления используя который можно понять подвержено ли общество процессам воздействия на него(согласно ли оно с нынешним управлением) А, участие в &quot;выборах&quot; всего лишь показывает какое количество согласно с нынешним управлением...На ДВ до этого дважды собирали людей на &quot;выборы&quot;, а народ не шел. И только тогда, когда были выполнены некоторые пожелания народа, то на третий раз на ДВ состоялись &quot;выборы&quot;...
Да все я это понимаю... Зря тревожитесь...Николай, простите, но может у вас, случаем, отчество Павлович?
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4 н.
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