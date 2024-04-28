Новые варвары и Россия

Стихийный мемориал на Краснодарской улице, где 17 апреля в результате драки из-за парковочного места был убит мужчина Этническая мафия Во время обыска в доме преступника-нелегала найдены очень серьезные суммы денег неясного происхождения.
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