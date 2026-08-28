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«Я никогда его не любила»: как живёт наследник миллиардера Шубского от Хоркиной

«Я никогда его не любила»: как живёт наследник миллиардера Шубского от Хоркиной

Она была королевой брусьев, привыкшей брать высоту там, где другие видели лишь пропасть. Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина, девушка из Белгорода, которой в детстве отказывали в секции из-за слишком высокого роста, научилась ломать систему собственным телом, взлетая над гимнастическими снарядами вопреки всем законам физики.

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