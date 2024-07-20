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Этот таинственный мир

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Разгаданы тайны LUCA, прародителя всего живого на Земле

Ученые из Бристольского университета совершили удивительное открытие: жизнь на Земле, зародившаяся от общего предка по имени LUCA (Last Universal Common Ancestor - Последний универсальный общий предок), расцвела вскоре после формирования нашей планеты.

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