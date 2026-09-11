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В кастрюльке

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Тот самый вкус из маминой тетрадки: выпекаю один пласт и разделяю на 4 коржа — мягкий бисквитный торт с заварным кремом

Тот самый вкус из маминой тетрадки: выпекаю один пласт и разделяю на 4 коржа — мягкий бисквитный торт с заварным кремом

Расскажу про рецепт торта, который не требует сложного декора и особых кондитерских навыков, получается всегда удачным.

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