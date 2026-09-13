Сила в правде
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Сила в правде

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Кушнер говорит о сделке с Москвой, у Киева дефицит 26 млрд евро и нехватка ракет на зиму

Кушнер говорит о сделке с Москвой, у Киева дефицит 26 млрд евро и нехватка ракет на зиму

Иран увязал Ормуз с семью условиями и договором с Оманом, а британская пресса пишет, что Киев переоценивает свои силы: ракет не хватает, бюджет-2026 почти исчерпан, у Трампа нет плана кроме условий Москвы.

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