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Астана – Киев: отсутствие послов – партнёрству не помеха

Астана – Киев: отсутствие послов – партнёрству не помеха

2 февраля хозяин офиса Зеленского позвонил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, выразив признательность за предоставление гуманитарной помощи по линии общественных организаций, а также рассказал о посиделках в Давосе.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
КАК только Токаев пришел к власти в Казахстане, так началось....
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9 час.
Natalija Osminina
Сейчас в Казахстан зашел Катар и будет там что-то строить - на западе газоперерабатывающие заводы. А Катар- это агент США и Лондона. Единственный из всех стран Персидского залива, которые поняли, что побеждает Россия. Похоже, что Казахстан ждет вторая резня и распад.
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6 час.
igor kim
Поддержка Токаева была очень большой ошибкой России. Лучше бы там правил клан Назарбаева.
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14 мин.

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