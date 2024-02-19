Астана – Киев: отсутствие послов – партнёрству не помеха

КАК только Токаев пришел к власти в Казахстане, так началось....

Natalija Osminina

Сейчас в Казахстан зашел Катар и будет там что-то строить - на западе газоперерабатывающие заводы. А Катар- это агент США и Лондона. Единственный из всех стран Персидского залива, которые поняли, что побеждает Россия. Похоже, что Казахстан ждет вторая резня и распад.