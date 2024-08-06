Грыжа шейного отдела позвоночника: причины, симптомы, лечение грыжи Симптомы грыжи и боль могут держаться до 6-8 недель.
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Грыжа шейного отдела позвоночника: причины, симптомы, лечение грыжи Симптомы грыжи и боль могут держаться до 6-8 недель.
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