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Отец Джоковича не присутствует на финале Australian Open

Отец Новака Джоковича Срджан не пришел на финал Australian Open против Стефаноса Циципаса. Мама 21-кратного чемпиона «Больших шлемов» Диана присутствует в его ложе.

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