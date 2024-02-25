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«Крабовые палочки» — только домашние и как котлетки))). Фантастический вкус и необычная рецептура!

Когда я готовила это блюдо самый первый раз — волновалась, как школьница. Теоретически я понимала, что всё должно быть очень вкусно, но в последний момент рука дрогнула и я не решилась сделать правильно, а сделала привычно, обжарила, как котлеты.

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