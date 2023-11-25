С 1 декабря Google приступит к удалению неактивных аккаунтов

Компания предупреждала об этом шаге еще весной и рассылала персональные напоминания пользователям. Неактивными будут считаться аккаунты, в которых не совершалось никаких действий и не выполнялся вход в течение двух летGoogle начнет удалять неактивные аккаунты.
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