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Владимирские новости

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На трассе М-7 в Ковровском районе столкнулись 4 автомобиля, один погиб, четверо пострадали

На трассе М-7 в Ковровском районе столкнулись 4 автомобиля, один погиб, четверо пострадали

В ДТП на трассе М-7 столкнулись четыре автомобиля, у одной машины полностью сложило крышу, есть погибшие и пострадавшие.

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