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Кухня и дом

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Как избавиться от отеков?

Как избавиться от отеков?

﻿﻿Иногда, когда вы смотрите в зеркало утром, вы видите там кого-то еще. Опухшие глаза, мешки под глазами, круглые лица… встречайте отечность! Это не совсем эстетическое явление появляется не просто так, оно указывает на какие-то проблемы с организмом или неправильный образ жизни.

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