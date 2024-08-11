Как избавиться от отеков?

Иногда, когда вы смотрите в зеркало утром, вы видите там кого-то еще. Опухшие глаза, мешки под глазами, круглые лица… встречайте отечность! Это не совсем эстетическое явление появляется не просто так, оно указывает на какие-то проблемы с организмом или неправильный образ жизни.
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