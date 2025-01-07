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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карл-Энтони Таунс пропустил матч против «Орландо» из-за травмы колена

Центровой «Нью-Йорка», получивший травму правого колена, пропустил матч своей команды против «Орландо» (94:103) в «Мэдисон-сквер-гардене».

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