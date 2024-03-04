В Крыму построят новую больницу и реконструируют знаменитый санаторий

В Феодосии построят городскую больницу на 450 койко-мест, в Саках реконструируют специализированный спинальный санаторий имени Николая Бурденко, в Евпатории — родильный дом, а в Джанкое — детскую поликлинику.
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