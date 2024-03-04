Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

998 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Стас Гулинов
    Если немец уже два раза "подтвердил отказ", значит скоро поставят.Шольц вновь подтв...
  • Вик Норд
    Уничтожать нужно украинство,и Украину лишать остатков государственности.Минпромторг: Запа...
  • Игорь Петров
    ВСУ стянули резер...

В Крыму построят новую больницу и реконструируют знаменитый санаторий

В Крыму построят новую больницу и реконструируют знаменитый санаторий

В Феодосии построят городскую больницу на 450 койко-мест, в Саках реконструируют специализированный спинальный санаторий имени Николая Бурденко, в Евпатории — родильный дом, а в Джанкое — детскую поликлинику.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх