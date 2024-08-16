РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 176 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • саша дмитренко
    неужели  не  мигрант??)))))Месть на рабочем ...
  • Eduard
    Его трусы обнюхивают?ФБР провело обыск...
  • Eduard
    Вся жизнь в США фальшивая,как и Свобода,её вообще никогда не было!ФБР провело обыск...

В Германии назвали оскорбительным инцидент с "эсэсовцами" ВСУ в Курской области

В Германии назвали оскорбительным инцидент с "эсэсовцами" ВСУ в Курской области

t.me/Операция Z: Военкоры Русской Весны Несмотря на полное отсутствие критического мышления у националистов из ВСУ в касках с эмблемой СС, имитировавших немецкий акцент и оскорблявших заблудившегося пенсионера в Курской области, данный инцидент можно сравнить с эпатажными выходками современных политиков Запада.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Дмитрий Гурин
Отстреливать их &quot;частями&quot; как прибалтийские &quot;снайперши&quot; при штурме Грозного в 94-м. Ни хрена не жалко. Пуля в лоб для воинов этим только в пах и только экспансивной.
Ответить
15 час.
Т
Тамара
Эту мразь надо достать и наказать!!!
Ответить
15 час.
ЕС
Евгения Ситкалиева
Казнить публично
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх