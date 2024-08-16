t.me/Операция Z: Военкоры Русской Весны Несмотря на полное отсутствие критического мышления у националистов из ВСУ в касках с эмблемой СС, имитировавших немецкий акцент и оскорблявших заблудившегося пенсионера в Курской области, данный инцидент можно сравнить с эпатажными выходками современных политиков Запада.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии