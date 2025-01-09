БлокнотРУ В аналитической рассылке Army Times (Military) специалисты Пентагона представили прогноз о высокой вероятности начала Азербайджаном военной операции против Армении в период 2025–2026 годов.
Алиев начнет спецоперацию: Азербайджан может захватить Армению в 2025-2026 годах
Комментарии
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ЭГ
Эльшад Гасанов
Аррамы и жиды генетические предатели, кто силнее, они за того. Персов, турков и азеров они предали в пользу России. Теперь Россию предают в пользу запада, они родом из индии, откуда и шакал Табаки.
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1 час.
f
frior
Очевидная опасность для России- это столкновение двух больших диаспор здесь. Как это предотвратить и предвосхитить, не мне решать, диванному аналитику. Но явно кто то целенаправленно науськивает Алиева. А в Армении ему помогает соросёнок пашинян.
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34 мин.
Мержик NL
А АЗЕРСКИЙ ХРЕН ТЕБЕ СЛАЩЕ ?
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4 мин.
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