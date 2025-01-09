Аррамы и жиды генетические предатели, кто силнее, они за того. Персов, турков и азеров они предали в пользу России. Теперь Россию предают в пользу запада, они родом из индии, откуда и шакал Табаки.

f

frior

Очевидная опасность для России- это столкновение двух больших диаспор здесь. Как это предотвратить и предвосхитить, не мне решать, диванному аналитику. Но явно кто то целенаправленно науськивает Алиева. А в Армении ему помогает соросёнок пашинян.