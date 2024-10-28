Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 417 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила
    Детям СССР посвящается. А мы ещё живы! Ведь мы ещё живы – Те люди, что дружат не ради наживы. Прошедшие …воду и медны...Депутат Хамзаев п...
  • Игорь Морозов
    Эх грузины, вы же сами выбирали и голосовали за своего мишико и саломе, аж из трусов выпрыгивали как боролись за них...."Грузинская мечта...
  • Comandor
    А просто поработать не пробовали? Всю жизнь дурака валять проще? Тунеядки б. . . ь!Shot: группа "Тат...

В Уругвае экзитполы показывают необходимость второго тура выборов президента

В Уругвае экзитполы показывают необходимость второго тура выборов президента

Результаты экзитполов показывают, что кандидат от оппозиционной левоцентристской коалиции "Широкий фронт" Яманду Орси лидирует на выборах президента Уругвая, но не набирает необходимой поддержки для победы в первом туре.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх