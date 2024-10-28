В Уругвае экзитполы показывают необходимость второго тура выборов президента

Результаты экзитполов показывают, что кандидат от оппозиционной левоцентристской коалиции "Широкий фронт" Яманду Орси лидирует на выборах президента Уругвая, но не набирает необходимой поддержки для победы в первом туре.
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